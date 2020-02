Bugo e Morgan: il vinile di 'Sincero' in vendita per 40mila euro

Oltre 6mila euro per aggiudicarsi il foglio con il testo riscritto di "Sincero", messo in vendita negli scorsi giorni da Morgan su eBay? Niente in confronto al prezzo con cui è stato messo in vendita su subito.it il 45 giri della canzone che l'ex giudice di "X Factor" e il cantautore di "Nel giro giusto" hanno presentato in gara al Festival di Sanremo 2020: il vinile è in vendita sul sito di compravendite online a 40mila euro. Sì, avete letto bene: quarantamila euro.

Il 45 giri in vinile di "Sincero" è stato distribuito dall'ufficio stampa di Bugo ai giornalisti della sala stampa dell'Ariston, nella settimana di Sanremo, prima della lite tra i due. All'interno della custodia, oltre al disco, anche una chiavetta usb. Il lato a del 45 giri contiene la versione di "Sincero" che Bugo e Morgan hanno cantato a Sanremo - quella originale, non quella con il testo "riscritto" dall'ex Bluvertigo - mentre il lato b contiene la versione strumentale del brano. La proposta di vendita parte dalla provincia di Imperia. Il 45 giri è fuori catalogo.