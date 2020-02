Morgan e il foglio venduto all'asta: 'Così voglio richiamare l'attenzione del giudice'

Con un lungo post pubblicato sul suo sito e rilanciato sui social, Morgan ha spiegato le ragioni dietro alla decisione di mettere in vendita all'asta su eBay il foglio con il testo riscritto di "Sincero" (che qualcuno si è aggiudicato per oltre 6.000 euro), quello che ha fatto infuriare così tanto Bugo da spingerlo ad abbandonare il palco dell'Ariston, determinando la squalifica della coppia dal Festival di Sanremo 2020.

Parlando di sé in terza persona, il già leader dei Bluvertigo - che aveva annunciato l'operazione la scorsa domenica durante l'ospitata al programma "Live - Non è la D'Urso" su Canale 5, parla del gesto come di un "esperimento per richiamare l'attenzione del giudice di Monza". Lo stesso giudice di Monza che lo scorso anno ha disposto il pignoramento della sua abitazione monzese, contenente - a detta dell'ex star di "X Factor" - diversi cimeli di valore:

"Il contenuto della casa di Morgan, la casa stessa e la vita/creatività che si è svolta in quel luogo negli ultimi venti anni sono stati così cancellati, alcune delle cose salvate. Affinché non si ripeta più per nessun artista una così grave ed incontrollabile violazione e non si dia legittimità a misure giudiziarie altrettanto disumane, involute e autodistruttive (uno stato che distrugge un suo cittadino artista compie un atto contro se stesso), Morgan ha da tempo iniziato una battaglia di cui sicuramente non beneficerà direttamente per il suo caso perché è chiuso ed è finito nel peggiore dei modi. Quello che sta facendo lo fa per dimostrare ciò in cui ha creduto e per cui si è impegnato tutta la vita, ottenendo dei risultati popolari per meriti e per inventiva. Nella sua casa c'erano forse cinquemila foglietti, manoscritti di cose inedite e edite, di ogni tipo, fogli sparsi di forma e materiale diverso ma di certo foglietti con scritte a mano. Quanto potrà mai valere un foglietto? diciamo 5 euro ad essere larghi di manica. Ok, mettiamolo all'asta. Aggiudicato dieci minuti fa a €6050. Non dico altro".