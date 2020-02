'Faccio uso di droghe. Mi aiutano ad aprire la mente': la confessione del rapper The Weeknd

Non è certamente il primo ad ammettere di cercare negli stupefacenti degli stimoli creativi, ma hanno attirato l'attenzione dei media - e del pubblico - le dichiarazioni alle quali si è lasciato andare The Weeknd, star canadese dell'r&b contemporaneo, salito alla ribalta nel 2015 con la hit "Can'f feel my face".

In una recente intervista concessa al magazine "CR Men" The Weeknd ha parlato del suo rapporto con la droga. E ha ammesso:

"Ne faccio uso ogni tanto. Non divorano la mia vita intera, ma occasionalmente mi aiutano ad aprire la mente, soprattutto in fase creativa".

Il cantante ha poi aggiunto:

"Quando mi esibisco sono completamente pulito e cerco di evitare di bere. Ho imparato a trovare un equilibrio grazie alle tournée".

The Weeknd ha annunciato questa settimana l'uscita del suo nuovo album di inediti, "After hours": per la copertina ha scelto un'immagine davvero forte.