Amici 2020, tutto sul serale: niente squadre, i concorrenti tutti contro tutti

Niente squadre: i concorrenti saranno tutti contro tutti. Nel corso dell'ultimo pomeridiano di "Amici" la conduttrice del talent Maria De Filippi ha svelato tutte le novità, finora non annunciate, della fase serale della diciannovesima edizione del programma, al via venerdì 28 febbraio su Canale 5. A partire dal ritorno di Giuliano Peparini nelle vesti di direttore artistico.

Nel corso dell'ultima puntata del pomeridiano i concorrenti ancora in gara si sono contesi gli ultimi tre posti disponibili per la fase serale, dopo le sfide che nelle scorse settimane avevano visto aggiudicarsi il pass per il serale le cantanti Nyv, Gaia Gozzi, Giulia Molino e i ballerini Valentin Dumitru, Nicolai Gorodiskii, Javier Rojas e Talisa Ravagnani.

In studio anche gli ex concorrenti di "Amici" Alberto Urso (vincitore dell'edizione 2019 e già coach di "Amici vip" lo scorso autunno), Giordana Angi (seconda classifica dietro al tenore, anche lei già coach di "Amici vip" in autunno), Enrico Nigiotti (partecipò ad "Amici" nel 2010, ma fu eliminato prima della finale - nel 2015 fu a Sanremo tra le "Nuove proposte", prima del rilancio grazie a "X Factor"). Con loro anche Michele Bravi, ex vincitore del talent di SkyUno.