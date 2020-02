Morgan: venduto per oltre 6.000 euro il foglio con il testo di Sanremo

Il foglio di Morgan con il testo riscritto di "Sincero", quello che l'ex leader dei Bluvertigo ha letto la sera della lite con Bugo al Festival di Sanremo 2020 diventata ormai un cult, è stato venduto per oltre 6.000 euro. 6.050 mila, per l'esattezza. Morgan aveva annunciato la scorsa domenica su Canale5 che avrebbe messo in vendita all'asta il foglio su eBay. E così ha fatto.

L'asta è stata aperta lo scorso mercoledì: dopo circa un'ora dalla pubblicazione dell'annuncio erano state presentate circa 100 offerte e la più alta era di 1.000 euro. Le cifre avevano spinto diversi utenti del sito a pubblicare inserzioni che riproducevano il foglio originale di Morgan.

Il team di eBay era stato dunque costretto a sospendere momentaneamente l'asta e a rimuovere tutte le inserzioni riconducibili al foglio di Morgan. L'asta è dunque ripartita ieri dal valore dell'offerta più alta presentata al momento della sospensione: 4.200 euro. Alla fine, il foglio se l'è aggiudicato un utente che è arrivato a presentare un'offerta da 6.050 euro.

Morgan ha annunciato che il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.