'Una storia da cantare': tutti gli ospiti della puntata dedicata a Mina

Torna questa sera su Rai1 "Una storia da cantare", il programma condotto da Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero in diretta dall'Auditorium Rai di Napoli che celebra i grandi personaggi della musica italiana. È dedicata a Mina la nuova puntata dello show: la scaletta vedrà alternarsi sul palco diversi cantanti che - nella maggior parte dei casi - nel corso delle rispettive carriere hanno avuto a che fare in un modo o nell'altro con la Tigre di Cremona.

Si va da Tosca a Mondo Marcio, che nel 2014 realizzò un concept album - "Nella bocca della tigre" - utilizzando nei pezzi del disco campionamenti di alcuni brani della cantante. Passando per Stefano Bollani, Lucia Ocone, Gino Paoli e Danilo Rea (il cantautore firmò, tra le altre cose, "Il cielo in una stanza", che Mina portò al successo nell'estate del 1960), Francesco Renga (nel 2009 incise nel suo album "Orchestraevoce" una cover di "La mente torna", scritta da Battisti-Mogol ma incisa proprio da Mina nel 1971), Nina Zilli, Simona Molinari, Le Vibrazioni, Irene Grandi (che nel 2007 reinterpretò "Sono come tu mi vuoi"), Marco Masini, Nicky Nicolai, Piero Pelù, Arisa, Federico Poggipollini, Mauro Coruzzi, Chiara Galiazzo e Mietta.

Tra le canzoni scelte per omaggiare la grande interprete anche "Tintarella di luna", "Grande grande grande", "Un anno d'amore", "E se domani", "Città vuota", "Sono come tu mi vuoi" e la recente "Luna diamante", contenuta nell'album congiunto Mina-Fossati e scelta da Ferzan Özpetek per la colonna sonora del suo film "La dea fortuna". Ad affiancare gli ospiti, la band diretta da Maurizio Filardo.