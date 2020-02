Sanremo 2020, l'AgCom sanziona la Rai: 'Scorretta rappresentazione dell'immagine femminile'

L'AgCom ha sanzionato la Rai per aver violato il Contratto di Servizio che definisce gli obblighi della tv di Stato verso gli italiani ricevendo in cambio il canone tv. La sanzione ammonta a 1,5 milioni di euro e si riferisce, stando a quanto scrive "La Repubblica", ad alcune faziosità e scivoloni di cui la Rai si è resa protagonista negli ultimi mesi. Non solo attraverso alcuni servizi dei tg delle tre reti: tra le cose che hanno spinto l'AgCom a sanzionare viale Mazzini c'è infatti anche la "scorretta rappresentazione dell'immagine femminile e il ruolo stereotipato della donna" sul palco dell'Ariston, al Festival di Sanremo 2020. "Anche in questo caso", si legge sulle pagine del quotidiano, "è stata verificata una carenza della particolare responsabilità richiesta alla Rai nella garanzia della dignità della persona".