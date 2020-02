Ozzy Osbourne, quando chiamò la polizia per sbaglio e sniffò una gran quantità di coca per non buttarla

In occasione dell’uscita del nuovo album dell’ex Black Sabbath, “Ordinary man” (leggi qui la nostra recensione) - pubblicato oggi, 21 febbraio - Ozzy Osbourne, ospite di una puntata di SiriusXM, ha parlato della sua più recente fatica discografica e, nello specifico, ha raccontato la storia dietro la canzone "It’s a raid" con Post Malone. Spiegando l’aneddoto che ha ispirato l’ultimo singolo estratto dal nuovo disco di Osbourne, il suo primo in dieci anni, il padrino dell’heavy metal ha narrato di come una volta ha accidentalmente chiamato la polizia e ha sniffato una gran quantità di cocaina per non buttarla via.

Spiegando l’accaduto - avvenuto mentre i Black Sabbath stavano lavorando al loro album “Black Sabbath, Vol. 4”, durante l'estate del 1972, in una casa che avevano affittato a Bel Air - Ozzy ha raccontato: “Stavo seduto lì, fantastico, Bel Air, il sole splendente, cocaina a portata di mano, alcol. Pensavo: ‘Fanculo, ce l’ho fatta!’. Me ne stavo seduto in questa casa e si moriva di caldo. Ho visto questo pulsante sul muro e mi sono detto: ‘Oh, dev’essere l’aria condizionata.’.” L’ex Black Sabbath ha poi aggiunto: “Ho premuto il pulsante del cazzo e, in cinque minuti circa, quattro o cinque macchine della polizia con le sirene sono arrivate lungo la strada. Mi sono messo a gridare: ‘È una fottuta retata!’.”

Secondo quanto riferito dalla band, e ripreso da Ultimate Classic Rock, nel corso del 1972 Ozzy Osbourne e soci - impegnati per lavorare al loro quarto album in studio - hanno speso 75 mila dollari in cocaina, 15 mila dollari in più di quanto è costato fare il disco. Ozzy Osbourne, infatti, continuando a raccontare l’episodio che ha ispirato il brano “It’s a raid”, ha detto: “Io e un tecnico abbiamo preso la grossa ciotola piena di cocaina e siamo andati in bagno. Pensavo “Non posso buttarla via, cazzo!’.” Osbourne, imitando l’atto di sniffare più cocaina possibile, ha poi spiegato che così facendo si è ritrovato “strafatto”. “Avevo la cocaina fuoriuscire dalle mie fottute orecchie”, ha narrato Ozzy, ricordando il momento in cui gli hanno comunicato che la polizia se n’era andata. “Non ho dormito per quattro giorni dopo.”