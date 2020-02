Concerti: Eugenio in Via Di Gioia, a marzo quattro appuntamenti live

La band torinese - vincitrice del Premio della Critica Mia Martini per la categoria "Nuove proposte" del Festival di Sanremo 2020 per il brano "Tsunami", canzone presentata in gara dagli Eugenio in Via Di Gioia - il prossimo mese di marzo porterà la sua musica in quattro diverse città d’Italia.

Eugenio Cesaro, Emanuele Via, Paolo Di Gioia e Lorenzo Federici - che lo scorso 31 gennaio hanno pubblicato la raccolta “Tsunami (Forse vi ricorderete di noi per canzoni come)” (leggi qui la nostra recensione), che include anche il singolo sanremese - saranno in concerto al Teatro della Concordia di Torino il 10 marzo, all’Alcatraz di Milano il 12 marzo, all’Estragon di Bologna il 15 marzo e all’Atlantico di Roma il 16 marzo.

I biglietti per la data torinese, quella bolognese e per il live milanese sono andati esauriti mentre sono ancora disponibili i titoli d’ingresso per la tappa romana su TicketOne. Per maggiori informazioni e per i biglietti è possibile consultare il sito dell’organizzatore www.vertigo.co.it.

“Ci piace pensare che il brano sia stato scritto in realtà fuori dal pensiero di Sanremo, ma che in qualche modo rientri nei canoni di Sanremo e dalla radio”, hanno raccontato a Rockol gli Eugenio in Via Di Gioia, parlando del brano “Tsunami” presentato alla settantesima edizione di Sanrmeo. “È anche un brano che è abbastanza identificativo del gruppo perché racconta temi a noi molto cari che già trattiamo in diverse canzoni, in un modo allegro ma allo stesso tempo pungente.”

La formazione di Torino ha debuttato sul mercato discografico nel 2014 con l’album “Lorenzo Federici”, uscito a un anno di distanza dall’Ep “Urrà”, a cui hanno fatto seguito il disco “Tutti su per terra” del 2017 e “Natura viva” del 2019.