Morrissey, ascolta la nuova canzone ‘Knockabout world’

Il prossimo 20 marzo arriverà sui mercati il nuovo disco dell’ex frontman degli Smiths, "I am not a dog on a chain". Nell’attesa Morrissey ha pubblicato oggi, 21 febbraio, una nuova canzone intitolata “Knockabout world” - un'altra anticipazione di quello che sarà il suo tredicesimo album solista. Il brano arriva dopo i primi due singoli condivisi nei mesi scorsi, ”Bobby, don't you think they now?” e "Love is on its way out”.

Ascolta “Knockabout World”:

Il nuovo disco di inediti dell’ex Smiths, prodotto da Joe Chicharelli, vedrà la luce a meno di un anno di distanza dal precedente album di cover “California Son” (leggi qui la nostra recensione), pubblicato il 24 maggio 2019 e seguito del precedente “Low in high school” del 2017.