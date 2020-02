Gianni Togni prepara una sorpresa a Jovanotti: l'anteprima

"Vi voglio portare nello studio di registrazione dove ho inciso 'Futuro improvviso', il mio ultimo album, tutto in analogico. Ho deciso di fare una contro-sorpresa a Jovanotti, venite con me...", ci ha detto Gianni Togni. Dopo essere stato omaggiato da Lorenzo Cherubini con la cover di "Luna", hit che nel 1980 lanciò la carriera di Togni e che l'ex "Ragazzo fortunato" ha pubblicato la scorsa estate in occasione del cinquantesimo anniversario dell'allunaggio, il cantautore ha deciso di ricambiare il favore preparando una speciale sorpresa per Jovanotti con la complicità di Rockol. Curiosi di scoprire di cosa si tratta? Restate connessi: il video integrale sarà online sul sito a partire da lunedì!