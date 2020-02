Willie Nelson: esce il settantesimo album “First Rose of Spring”

Alla venerabile età di 86 anni la leggenda della musica country Willie Nelson ha annunciato per il prossimo 24 aprile l'uscita del nuovo album in studio, “First Rose of Spring”. Il disco è anticipato dalla pubblicazione della title track che potete ascoltare più sotto. La copertina dell'album è stata creata dal figlio Micah, mentre la produzione è a cura di Buddy Cannon. Cannon ha anche scritto insieme a Nelson due nuove canzoni incluse nel disco, "Blue Star" e "Love Just Laughed". L'album segue di un anno la pubblicazione di “Ride Me Back Home”.

Un comunicato stampa descrive il settantesimo album di Willie Nelson come "un viaggio intimo attraverso la vita e l'amore visto attraverso la prospettiva unica di Willie".

Tracklist:

01. First Rose Of Spring (Randy Houser, Allen Shamblin & Mark Beeson)

02. Blue Star (Willie Nelson & Buddy Cannon)

03. I’ll Break Out Again Tonight (Sanger “Whitey” Shafer & Doodle Owens)

04. Don’t Let The Old Man In (Toby Keith)

05. Just Bummin’ Around (Pete Graves)

06. Our Song (Chris Stapleton)

07. We Are The Cowboys (Billy Joe Shaver)

08. Stealing Home (Marla Cannon-Goodman, Casey Beathard & Don Sampson)

09. I’m The Only Hell My Mama Ever Raised (Wayne Kemp, Bobby Borchers & Mack Vickery)

10. Love Just Laughed (Willie Nelson & Buddy Cannon)

11. Yesterday When I Was Young (Hier Encore) (Charles Aznavour & Herbert Kretzmer)