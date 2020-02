Robby Krieger: dopo dieci anni esce un album solista, “The Ritual Begins at Sundown”

Il chitarrista dei Doors Robby Krieger ha annunciato l'uscita, per il 24 aprile, di “The Ritual Begins at Sundown”, il suo primo album solista da dieci anni a questa parte, anticipato dall'uscita di “The Drift”.

“Quando scrissi le canzoni per “The Doors”, la musica è sempre stata al primo posto. Penso che devi avere una certa abilità musicale per capire veramente il Jazz, quando ero giovane non lo capivo per davvero, mi ci è voluto un po'. Andavo nei club con John Densmore (il batterista dei Doors, ndr), prima dei Doors, per apprezzare davvero il Jazz. Andavamo a vedere Wes Montgomery, Roland Kirk, Miles Davis, cose del genere. All'inizio non lo capivo davvero, ma dopo un po' mi è entrato e dopo l'ho sempre amato.”

L'album ha una ispirazione jazz ed è stato scritto insieme al bassista Arthur Barrow, già nella band di Frank Zappa. Del disco Krieger dice:

Nell'album oltre a Krieger e Barrow ci sono gli ex membri della band di Frank Zappa Jock Ellis (Trombone), Sal Marquez (Tromba) e Tommy Mars (Tastiere), AeB Bryne (Flauto), Vince Denim (Sax), Chuck Manning (Sax), Joel Wackerman (batteria) e Joel Taylor (batteria).

Il disco è stato registrato all'Horse Latitudes Studio di Robby Krieger a Los Angeles ed è composto da nove brani originali più la cover di “Chunga’s Revenge”, title track del decimo album di Frank Zappa pubblicato nel 1970.

Della collaborazione con Barrow Krieger dice:

“Dopo i Doors ho iniziato a interessarmi al jazz e ho iniziato ad uscire con un ragazzo di nome Sal Marquez. Quindi abbiamo messo insieme questa band che è stata la prima band di Robby Krieger e abbiamo suonato al Whiskey A-Go-Go con Don Preston, il tastierista di Zappa. Arthur Barrow, che era un grande fan di Zappa, prima prima di lavorare con Frank, ha deciso che, dopo essersi diplomato alla scuola di musica del North Texas State, sarebbe andato a Los Angeles e avrebbe cercato di entrare nella band di Frank, che era una cosa piuttosto sfacciata. Iniziò a uscire con Don e con Zappa, Don era nella mia band, quindi abbiamo deciso di affidare ad Arthur l'incarico del mixer per i nostri spettacoli al Whisky, fu allora che lo incontrai per la prima volta negli anni '70.”

Tracklist:

1.What Was That?

2.Slide Home

3.The Drift

4.Chunga's Revenge

5.Hot Head

6.Yes, The River Knows

7.The Hitch

8.Dr Noir

9.Bianca's Dream

10. Screen Junkie