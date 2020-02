Al Lucca Summer Festival gli unici concerti italiani di Anderson.Paak e Little Simz

Le tessere che compongono il cartellone del Lucca Summer Festival vanno a prendere il loro. L'ultimo annuncio che giunge dalla cittadina toscana riguarda l’unica data Italiana di Anderson .Paak. Prima del rapper californiano dei suoi Free Nationals, ad esibirsi il 7 luglio sul palco di Piazza Napoleone, sarà la 25enne rapper britannica LittleSimz.

I biglietti per il doppio appuntamento del 7 luglio saranno in vendita a partire dalle ore 10.00 di sabato 22 febbraio sul circuito Ticketone e sul sito dalessandroegalli.com. Dalle ore 10.00 di martedi’ 25 febbraio in tutte le prevendite abituali autorizzate.