Vasco Rossi: queste le date delle prove del tour a Rimini

Era noto il dove, ma non il quando. Almeno fino ad ora. Si sta scrivendo delle prove del tour 2020 di Vasco Rossi, che avrà inizio il 10 giugno alla Visarno Arena di Firenze. Il luogo è il Teatro Novelli di Rimini, il quando dal 13 maggio al 2 giugno. Come riporta il sito riminitoday.it, saranno quindi venti i giorni che il rocker di Zocca trascorrerà nella cittadina che si affaccia sul mare Adriatico.

Non è la prima volta che Vasco sceglie Rimini per fare le prove generali di un suo tour. Già nel 2018 affilò le armi da sguainare sul palco a Rimini. Allora, sempre nel mese di maggio, la preparazione del 'VascoNonStop 2018' tour, che prese il via allo Stadio Olimpico di Torino l'1 giugno, si svolse al Rockisland, dove uno sparuto gruppetto di fan ebbe la ventura di poter assistere a una prova dello spettacolo.