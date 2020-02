Planet Funk, è uscito il 'best of' '20:20'

E' disponibile "20:20", antologia che include i migliori successi dei Planet Funk, formazione dance guidata da Marco Baroni, Alex Neri e Domenico Canu attiva dal 1999: nel disco - in vendita sia in formato digitale che fisico, come CD o doppio vinile da 180 grammi - sono incluse hit come "Chase the Sun", "Who Said", "Inside All the People", "Another Sunrise" e "Paraffin", oltre che alle collaborazioni con Giuliano Sangiorgi dei Negramaro (per "Ora il mondo è perfetto") e Jim Kerr dei Simple Minds (su "One Step Closer"), e versione inedita di "Non Stop". Tutti i brani sono stati rimasterizzati per l'occasione presso i leggendari Abbey Road Studios di Londra, già teatro delle session di - tra gli altri - Beatles e Pink Floyd.