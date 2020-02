Achille Lauro in concerto: annunciate sei nuove date

Lo staff di Achille Lauro ha annunciato sei nuovi concerti che il cantante romano - in gara all'edizione 2020 del Festival di Sanremo con il brano "Me ne frego" - terrà in tutta Italia nel corso dei prossimi mesi: oltre alla data già annunciata a Roma per il prossimo 31 ottobre la voce di "Rolls Royce" ha confermato una nuova data a Roma - sempre al Palazzo dello Sport - per il prossimo 30 ottobre, oltre che ai nuovi show previsti a Milano (il 17 ottobre, al Lorenzini District), Torino (il 19 ottobre, al Teatro della Concordia), Cesena (il 22 ottobre, al Nuovo Carisport), Napoli (il 24 ottobre, alla Casa della Musica) e Firenze (il 28 ottobre, alla Tuscany Hall). I biglietti saranno disponibili presso la piattaforma TicketOne a partire dalle ore 16.00 di oggi, venerdì 21 febbraio.

Nel corso della date l'artista presenterà a pubblico e fan il suo alter ego, "Achille Idol" Immortale, per mezzo di quelli che sono stati descritti come non "semplici concerti musicali, ma vere e proprie performance artistiche e teatrali: luci, suoni, scenografie, costumi e performance per un live ispirato alle più grandi produzioni internazionali".