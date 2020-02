Biffy Clyro, ascolta il nuovo singolo 'Instant History'

Si intitola "Instant History" il nuovo singolo dei Biffy Clyro, prima anticipazione di quello che sarà l'ottavo album di inediti in studio - di prossima pubblicazione - della band guidata da Simon Neil, discograficamente ferma a "Balance, Not Symmetry" del 2019.

Il brano è stato prodotto da Rich Costey, in passato già al lavoro con band come Foo Fighters, Muse e Killers. A proposito della canzone, il frontman dei Biffy Clyro Simon Neil ha commentato:

"Questa volta abbiamo voluto iniziare con il brano che, all’interno dell’album, più si differenziava. ‘Instant History’ è la canzone più pop a cui abbiamo mai lavorato. E' una fantastica dichiarazione d’apertura, sebbene musicalmente non rifletta la direzione dell’album. Però pone molto bene l’attenzione sul tema dell’intero lavoro: imparare dagli errori e capire come andare avanti. Le cose possono essere simili senza mai essere le stesse ma non per questo dobbiamo essere spaventati"

Al momento il trio di Kilmarnock ha in programma solo cinque concerti per il 2020: dopo il passaggio al Radio 1's Big Weekend a Dundee il prossimo 24 maggio, il gruppo è atteso all'Openair Festival di Lumnezia, in Svizzera, il 25 luglio, a Nailsworth e Eschwege, in Germania, tra i prossimo 5 e 8 agosto, e a Rothenburg, in Germania, il 9 agosto.