Tove Lo: un concerto in Italia a luglio

Si terrà il prossimo 7 luglio al Circolo Magnolia di Milano il primo concerto in Italia di Tove Lo, popstar svedese che ha raggiunto la fama internazionale grazie alla hit "Habits (Stay High)": i biglietti per l'evento saranno disponibili sulla piattaforma Ticketone a partire dalle ore 10.00 di lunedì 24 febbraio 2020 al prezzo di 26 euro, ai quali andranno aggiunti 3,90 euro per i diritti di prevendita ed eventuali commissioni addizionali.

Già collaboratrice di - tra gli altri - Kylie Minogue, Coldplay, Lorde e Charli XCX, Ebba Tove Elsa Nilsson - questo il nome all'anagrafe della cantante e autrice classe 1987 - ha debuttato nel 2014 con l'album "Queen of the Clouds", al quale hanno fatto seguito "Lady Wood" nel 2016, "Blue Lips" nel 2017 e "Sunshine Kitty" nel 2019: tra i brani cofirmati da Tove Lo per altri artisti figurano "Love Me like You Do" di Ellie Goulding, "Light Me Up" delle Icona Pop, "One in a Million" di Hilary Duff e "Something New" delle Girls Aloud.