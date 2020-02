Ozzy Osbourne: 'Il tour americano è solo rimandato'

E' stato solo rimandato, e non cancellato del tutto, il tour che Ozzy Osbourne avrebbe dovuto tenere in nordamerica tra i prossimi mesi di maggio e luglio: a spiegarlo è stato il già leader dei Black Sabbath nel corso di un'intervista con Radio.com.

"Non posso andare in tour finché non sono sicuro al 100% di poterlo fare", ha spiegato l'artista britannico da anni residente negli States: "Se dovessi salire su un palco oggi e non dovessi farcela, il mio pubblico penserebbe che abbia perso il filo. Quindi non andrò là fuori finché non sarò in grado di dare ai miei fan lo spettacolo così come voglio presentarglielo: fare altrimenti non sarebbe giusto nei loro confronti".

Lo spostamento delle date in nordamerica si è resa indispensabile per permettere a Osbourne di sottoporsi a delle cure in una clinica svizzera, dove l'artista resterà per una terapia della durata di sei / otto settimane: le esigenze mediche del cantante non hanno intaccato la tranche europea del tour, che prenderà il via a Newcastle, in Inghilterra, il 23 ottobre prossimo e passerà dall'Italia il 19 novembre 2020 a Bologna, con i Judas Priest come special guest.