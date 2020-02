45 giri leggendari e dove trovarli: il santo graal dei Sex Pistols

Chi ama il punk rock inglese – ma anche il rock inteso in senso ampio – ha sicuramente familiarità con i Sex Pistols, la band assemblata da Malcolm McLaren che fra il 1975 e il 1977 gettò benzina sul fuoco del fenomeno punk britannico. Per poi implodere nel 1979, dopo un travagliato tour negli USA e un tentativo di continuare senza il frontman Johnny Rotten.

I Pistols hanno pubblicato, nel corso della loro breve esistenza, un solo album – l’iconico Never Mind The Bollocks, Here Is The Sex Pistols su Virgin.

Da EMI a Virgin passando per A&M

Prima di firmare per Virgin, la band incise il singolo Anarchy In The UK per EMI (uscito il 26 novembre 1976) e a marzo del 1977 riuscì a firmare un contratto con A&M. L’accordo prevedeva la pubblicazione del singolo God Save The Queen e poi del 33 giri di esordio. Ma l’idillio durò appena sei giorni.

