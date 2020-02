Radiohead: ascolta una nuova versione di 'Treefingers'

Dopo aver recentemente dato accesso pressoché illimitato ai propri fan al proprio archivio - la Radiohead Public Library -, messo online alla fine dello scorso gennaio, Thom Yorke e compagni sono tornati a segnalarsi all'attenzione del pubblico grazie al proprio catalogo: per celebrare il ventennale dalla pubblicazione di "Kid A", il proprio quarto album di studio spedito sui mercati nel 2000, la band di Oxford ha postato sul proprio canale YouTube ufficiale una nuova versione di "Treefingers", la quinta traccia nella tracklist originale del lavoro:

I Radiohead, nel 2019, avevano celebrato il ventennale di "OK Computer" con "OKNOTOK", sontuosa riedizione celebrativa ricca di materiale inedito e rarità: al momento, non è chiaro se un'operazione del genere sia in programma anche per "Kid A", anche alla luce della grande quantità di materiale d'archivio messo a disposizione nella Radiohead Public Library.

Discagraficamente fermo a "A Moon Shaped Pool" del 2016, il gruppo britannico potrebbe non pubblicare nuovo materiale prima del 2022. Come riferito dal batterista Phil Selway lo scorso 3 febbraio, a causa degli impegni solisti dei singoli elementi della formazione i lavori collettivi come band potrebbero riprendere non prima del 2021: