Foo Fighters, ecco la foto del loro primo concerto nel 1995

Dopo aver svelato i dettagli del "Van tour 2020” - la tournée che vedra Dave Grohl e soci festeggiare i loro primi 25 anni di carriera, ripercorrendo le tappe del primo tour della formazione di Seattle - i Foo Fighters celebrano il loro passato condividendo sui social una fotografia del loro primo concerto.

Il debutto live della band del già batterista dei Nirvana si è tenuto il 19 febbraio 1995 in occasione del Keg party al Marine Store di Seattle e ha visto Grohl e compagni esibirsi davanti ad amici e conoscenti. Il gruppo - che ha pubblicato l’album di debutto “Foo Fighters” il 4 luglio 1995 - ha poi messo a segno il suo primo concerto in pubblico il 23 febbraio di venticinque anni fa al Jambalaya Club di Arcata, in California.

“Nella storia di ogni band arriva un momento in cui decidi che è tempo di caricare l’attrezzatura e portarla fuori dalla sala prove per far ascoltare la tua musica alle persone per la prima volta”, hanno scritto i Foos su Facebook condividendo uno scatto del loro primo show. “25 anni dopo, la paura e l’ansia da palcoscenico potrebbero essere svanite, ma l'amore nel fare musica con i miei amici è più forte che mai. Buon anniversario, ragazzi.”

Dopo il "Van tour 2020" - che farà tappa a Albuquerque, Oklahoma City, Wichita, Knoxville, Virginia Beach, New Orleans, Green Bay, Grand Rapids, Cincinnati, Detroit, Cleveland, Hamilton e Boston - i Foo Fighters partiranno alla volta dell’Europa per il tour che passerà anche dall’Italia. Dave Grohl e compagni - che, come riferito in una recente intervista, hanno finito di registrare l’ideale seguito di “Concrete and Gold” del 2017 - saranno in concerto a Milano il prossimo 14 giugno.