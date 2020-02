Ozzy Osbourne, ascolta il nuovo singolo ‘It’s a raid’ con Post Malone

Arriverà sui mercati domani, 21 febbraio, il nuovo album dell’ex frontman dei Black Sabbath che, a un giorno dall’uscita del suo primo disco in dieci anni, ha pubblicato una nuova anticipazione tratta da “Ordinary man” (leggi qui la nostra recensione). Il nuovo singolo di Ozzy Osbourne - estratto dall’ideale seguito di “Scream” del 2010 - è “It's a raid” e conta della collaborazione di Post Malone. Il padrino dell’heavy metal e il rapper di Syracuse hanno duettato insieme anche nel singolo “Take what you want” - incluso sia nell’ultimo album di Post Malone intitolato “Hollywood’s bleeding”, pubblicato il 6 settembre, che nel nuovo disco di Osbourne.

Giorni fa il Principe delle Tenebre ha annunciato di essersi visto costretto a cancellare le date americane della sua tournée per motivi di salute. Al momento la parte europea del tour di Ozzy Osbourne è confermata, compresa la data italiana che - già spostata in precedenza - vedrà l’ex Black Sabbath in concerto il 19 novembre 2020 a Bologna, con i Judas Priest come special guest.