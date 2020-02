Prince, in arrivo nuove pubblicazioni. Ecco il video live di 'Pop Life'

La Prince Estate e Legacy Recordings, divisione di Sony Music Entertainment, hanno annunciato l’uscita delle ristampe di due album del musicista di Minneapolis e di diverse registrazioni dei live che Prince ha tenuto nei primi anni 2000, oltre alla pubblicazione dell’antologia "Up All Nite with Prince: The One Nite Alone Collection" e del DVD "Prince Live at The Aladdin Las Vegas”.

Il prossimo 17 aprile arriveranno sui mercati le nuove edizioni del disco “The Rainbow Children” del 2001 - disponibile per la prima volta nei due formati CD e vinile trasparente con tappetino per giradischi di colore arcobaleno - e l’album “One Nite Alone…” del 2002. Saranno, inoltre, pubblicati il disco “One Nite Alone… (solo Piano And Voice By Prince)” e il boxset composto da quattro vinili di colore viola di “One Nite Alone…Live!” - che include 27 tracce e rappresenta il primo album live ufficiale della carriera di Prince, presentando momenti tratti dai concerti tenuti dall’artista insieme al suo gruppo New Power Generation tra marzo e aprile 2002. In uscita anche “One Nite Alone: The Aftershow…It Ain't Over!” che, nella versione doppio vinile, presenterà la registrazione di tre esibizioni avvenute a tarda notte e una jam session di Prince che vede la partecipazione di George Clinton e Musiq Soulchild.

Sarà inoltre disponibile un’antologia composta da cinque dischi dal titolo “Up All Nite with Prince: The One Nite Alone Collection” - che riunisce le succitate pubblicazioni - accompagnata da un libro rilegato di quarantotto pagine e il Dvd intitolato “Prince Live at The Aladdin Las Vegas”.

Dal 20 febbraio al 17 aprile saranno caricati su YouTube singoli video che propongono alcuni momenti del concerto di Prince andato in scena all'Aladdin Theater di Las Vegas. Ecco la clip con l’esecuzione dal vivo di “Pop Life” tratta dal concerto del 15 dicembre 2002.