Davide Van De Sfroos: raddoppiano i concerti milanesi di maggio

Il prossimo 11 maggio Davide Van De Sfroos compie 55 anni, per l'occasione si era regalato un concerto al Teatro Dal Verme di Milano. Date le numerose richieste ha pensato bene di prolungare i festeggiamenti raddoppiando i live nella venue milanese ed esibirsi anche il 12 maggio. Sul palco il cantautore lombardo presenterà alcuni brani del nuovo album in uscita in primavera. I due live saranno l'anteprima del tour 2020.

Le prevendite del secondo appuntamento milanese saranno disponibili a partire dalle ore 10.00 di venerdì 21 febbraio, sul circuito Ticketone e sul circuito interno del Teatro Dal Verme.