David Bowie: in arrivo registrazioni inedite per il Record Store Day

Il prossimo 18 aprile sarà tempo di Record Store Day 2020 e per quella data vedrà la luce un altro album di rarità di David Bowie. Il titolo di questa nuova chicca è "I'm Only Dancing (The Soul Tour 74)". Uscirà in formato doppio LP e doppio CD, e presenterà delle registrazioni inedite di concerti americani che si tennero a Detroit e a Nashville nel 1974.

Questa notizia giunge a poco più di un mese dall'annuncio che per il Record Store Day sarà pubblicato "ChangesNowBowie", una session di nove brani, per lo più acustici, registrata nel 1996 al Madison Square Garden di New York durante le prove per il concerto per il cinquantesimo compleanno del musicista inglese.

Tracklist:

CD 1

LP Side 1

1. Introduction – Memory Of A Free Festival

2. Rebel Rebel

3. John, I’m Only Dancing (Again)

4. Sorrow

5. Changes

6. 1984

LP Side 2

1. Moonage Daydream

2. Rock ’n’ Roll With Me

3. Love Me Do / The Jean Genie

4. Young Americans

CD 2

LP Side 3

1. Can You Hear Me

2. It’s Gonna Be Me

3. Somebody Up There Likes Me

4. Suffragette City

LP Side 4

1. Rock ’n’ Roll Suicide

2. Panic In Detroit

3. Knock On Wood

4. Foot Stompin’ / I Wish I Could Shimmy Like My Sister Kate / Foot Stompin’

5. ​Diamond Dogs / It’s Only Rock ‘n’ Roll (But I like It) / Diamond Dogs

Se siete amanti della musica di David Bowie vi consigliamo la visione, qui, della nostra rubrica video dedicata alle perle dimenticate del suo repertorio.