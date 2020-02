Slipknot: arrestati due uomini al loro concerto di Manchester

Secondo quanto riportato dal Manchester Evening News, due persone andranno in prigione per aver rubato decine di cellulari durante un concerto degli Slipknot alla Manchester Arena lo scorso 16 gennaio.

I due uomini - Mihaita Marius Caban, 34 anni, e Marius Patriche, 33 anni - creavano grossi poghi coinvolgendo molte persone del pubblico. Caban aveva 14 telefoni nascosti in un costume da bagno che indossava sotto i vestiti, mentre Patriche era in possesso di una valigia contenente 10 cellulari.

L'agente Marcus Haigh ha dichiarato:

"Grazie al personale di sicurezza dell'Arena che ha fermato Caban, gli agenti sono stati in grado di arrestarlo. Rintracciare i dispositivi sui telefoni rubati ha portato la polizia fino a Patriche che ha ammesso di essersi recato al concerto con intenti criminali, per rubare i telefonini dalle tasche della gente che ballava al ritmo della musica. Ladri come Caban e Patriche sono attratti dagli ambienti affollati, non solo concerti ma anche stazioni ferroviarie e luoghi dove le potenziali vittime possono essere distratte. Consigliamo alle persone di essere vigili in queste situazioni e di tenere d'occhio i loro averi in ogni momento assicurandosi che siano al sicuro e, ove possibile, fuori dalla vista. Usiamo una varietà di tattiche per dissuadere le bande criminali organizzate dal prendere di mira eventi come questi e condividere informazioni con altre agenzie nel Regno Unito e all'estero, così da arrestare i responsabili.”