Gianluca Grignani: esce il vinile di "Destinazione Paradiso"

Il prossimo 28 febbraio, per festeggiare i 25 anni dall'uscita, verrà pubblicato per la prima volta in vinile “Destinazione Paradiso/Destino Paraíso”, l'album d'esordio di Gianluca Grignani uscito nel 1995. Il disco venne prodotto da Massimo Luca e vi parteciparono Vince Tempera alle tastiere, Massimo Luca alle chitarre, Gigi Cappellotto al basso, Lele Melotti alla batteria e Pier Carlo Penta all’organo Hammond e programmazioni.

L’album venne pubblicato con successo anche nel mercato sudamericano. Il primo singolo tratto dal disco fu “La Mia Storia tra le dita”. Il cantautore lombardo con la canzone “Destinazione Paradiso” partecipò al Festival di Sanremo del 1995. La versione, che fu editata per motivi di regolamento al Festival, viene oggi per la prima volta riprodotta su formato vinile nella versione integrale.

L'album esce rimasterizzato in edizione limitata su vinile colorato 180 grammi. L'uscita riguarda la Deluxe edition in DOPPIO LP con il disco in italiano e quello in spagnolo e la Standard Edition con il solo album in italiano.

Gianluca Grignani prossimamente darà alle stampe la prima parte del suo triplo concept album, “Verde smeraldo”. I nuovi brani saranno presentati in concerto il 25 aprile al Fabrique di Milano e il 30 aprile all’Auditorium Parco della Musica di Roma.