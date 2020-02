Diodato sulla candidatura ai David di Donatello: "Chiuso in camera ascoltavo le canzoni dei Radiohead"

Solo due giorni fa sono state ufficializzate le nomination per i David di Donatello, prestigiosi premi dedicati al cinema italiano. Nella categoria 'Migliore canzone originale' è stato candidato il vincitore dell'ultima edizione del festival di Sanremo Diodato per “Che vita meravigliosa”, brano che accompagna i titoli di coda dell'ultimo film di Ferzan Ozpetek 'La dea fortuna'. Insieme al cantautore originario di Taranto sono in lizza per il prestigioso premio anche il frontman dei Radiohead Thom Yorke per “Suspirium” (dal remake del lungometraggio di Dario Argento del 1977, diretto da Luca Guadagnino), Brunori Sas per "Un errore di distrazione" (dal film "L'ospite" di Duccio Chiarini), oltre ad Aiello per "Festa" (da "Bangla" del regista romano, ma con origini del Bangladesh Phaim Bhuyian) e Ralph P per "Rione Sanità" (da "Il sindaco del rione Sanità" adattamento dell'opera teatrale di Eduardo De Filippo di Mario Martone).

Diodato, che la scorsa settimana ha pubblicato il nuovo album “Che vita meravigliosa” (leggi qui la nostra recensione), ci ha comunicato le sue impressioni per la nomination ai David di Donatello: