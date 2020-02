Bon Jovi: esce il singolo "Limitless"

I Bon Jovi hanno pubblicato sul proprio canale YouTube il singolo "Limitless", estratto dal loro nuovo album "Bon Jovi: 2020", la cui data di pubblicazione non è ancora nota. L'album precedente della band del New Jersey, “This House is not for Sale” (leggi qui la nostra recensione), uscì nel novembre 2016.

I Bon Jovi considerano “Limitless” il primo singolo dell'album, nonostante lo scorso novembre abbiano già pubblicato “Unbroken”, canzone che farà anch'essa parte del disco.

Il frontman della band Bon Jovi sul nuovo album ha detto di avere le idee chiare: "”This House is Not For Sale” si occupava di questioni personali, ora alle spalle. Ora ho una visione chiara sull'andare avanti.”

Il prossimo giugno Bon Jovi darà il via al tour 'Bon Jovi 2020', che si chiuderà alla fine del mese di luglio. In sedici dei diciotto concerti previsti a fare da 'spalla' alla band sarà il rocker canadese Bryan Adams.