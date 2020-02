Concerti, Philip Glass: una data a giugno

Torna in Italia il compositore e pianista statunitense Philip Glass: l’artista, fondatore della Philiph Glass Ensemble, si esibirà in quella che è a oggi la sua unica data prevista nella Penisola, in programma il 19 giugno al Teatro Creberg di Bergamo. Sul palco con Glass ci saranno anche la pianista di origine giapponese Maki Namekawa e l’arpista Lavinia Meijer. I dettagli relativi al concerto:

venerdì 19 giugno 2020

BERGAMO – TEATRO CREBERG

Contaminazioni Contemporanee

apertura porte ore: 20.00 – inizio concerto ore 20.30

prezzi dei biglietti:

primo settore: 48,00 Euro + d.p.

secondo settore: 38,00 Euro + d.p.

I biglietti per il live del compositore minimalista saranno disponibili all’acquisto online su TicketOne e nei punti vendita TicketOne dalle ore 11 di mercoledì 19 febbraio.