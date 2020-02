Bugo e Morgan diventano un videogioco

Sanremo 2020. Morgan percorre la scalinata dell’Ariston e, dopo qualche secondo di reticenza dietro le quinte - ecco cosa stava succedendo -, anche Bugo fa lo stesso. Partono le prime note di “Sincero”, la canzone con la quale Cristian Bugatti e Marco Castoldi erano in gara alla settantesima edizione del Festival, ma Morgan, invece di proporre il testo originale, canta: “La tua brutta figura di ieri sera…”. Le conseguenze le conoscete già e di certo in questi giorni non sono mancate interviste, articoli, ospitate, meme e ogni genere di riferimento alla vicenda che ha portato alla squalifica di Bugo e Morgan da Sanremo 2020. Una delle ultime trovate circolate in rete è un video che propone i due cantautori in versione videogioco, ricostruendo l’esibizione dei due artisti sul palco dell’Ariston dello scorso venerdì 7 febbraio. Ecco il simpatico video:

Ieri il famigerato foglio contenente la versione modificata di “Sincero” cantata da Morgan è stato messo all’asta su eBay, come in precedenza promesso dalla voce di “Altrove”, e a oggi l’offerta più alta ha superato i 3mila euro. Poco dopo l’approdo sulla piattaforma di vendita online del testo, Bugo è stato invece ospite a “L’Assedio” di Daria Bignardi, tornando a commentare il chiacchieratissimo episodio.