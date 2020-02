Concerti, Willie Peyote: le date del tour estivo

Mentre il tour invernale è ancora in corso – questa sera Willie Peyote si esibirà a Venaria Reale per poi percorrere la Penisola fino al concerto di chiusura del tour a Firenze del 13 marzo – il cantautore e rapper torinese ha già fissato le date che la prossima estate lo vedranno nuovamente tornare sul palco. Si parte con Padova, dove Peyote sarà di scena il 19 giugno, allo Sherwood Festival, e si termina con Prato, data conclusiva della tournée, prevista per il prossimo 2 settembre. Ecco il calendario completo:

19.06.2020 - PADOVA – SHERWOOD FESTIVAL

20.06.2020 - CESENA – ACIELOAPERTO @ ROCCA MALATESTIANA

02.07.2020 – BOLOGNA – SEQUOIE MUSIC PARK

05.07.2020 – LEGNANO (MI) – RUGBY SOUND FESTIVAL

06.07.2020 – GENOVA – PORTO ANTICO

09.07.2020 – BRESCIA – PIAZZA DELLA LOGGIA

18.07.2020 – BAROLO – COLLISIONI FESTIVAL

21.07.2020 – ROMA – ROCK IN ROMA

31.07.2020 – NAPOLI – NOISY NAPLES @ ARENA FLEGREA

01.08.2020 – LOCOROTONDO (BA) – LOCUS FESTIVAL

21.08.2020 – CINQUALE (MS) – ARENA DELLA VERSILIA

02.09.2020 – PRATO – SETTEMBRE / PRATO È SPETTACOLO

I biglietti per i concerti estivi di Willie Peyote saranno disponibili online su TicketOne da mercoledì 19 febbraio alle ore 16:00 e in tutti i punti vendita Ticketone da mercoledì 26 febbraio alle ore 11:00.

Willie Peyote , al secolo Guglielmo Bruno, classe 1985, ha pubblicato lo scorso anno il suo ultimo album “Iodegradabile”, giunto sul mercato a circa due anni di distanza dal precedente “Sindrome di Tôret”.