Bugo guarda avanti: ‘Sono ancora turbato, ma…’

Ospite questa sera a “L’Assedio” di Daria Bignardi Bugo è inevitabilmente tornato sulla questione Sanremo, interrogato dalla Bignardi a proposito di quanto accaduto venerdì 7 gennaio sul palco dell’Ariston e sul seguito dell’episodio che ha portato Cristian Bugatti, in gara insieme a Morgan a Sanremo 2020 con il brano “Sincero”, ad abbandonare la scena, scelta che ha comportato la squalifica dei due artisti. Nel corso del programma in diretta da Milano il cantautore di Rho ha confermato quanto, anche dal suo punto di vista, il fattaccio andato in scena alla settantesima edizione del Festival sia stato “una roba incredibile”, sottolineando poi come la partecipazione a Sanremo “ha anche coinciso con i miei vent’anni di carriera”.

“Conoscendo Morgan da un po’ di tempo il suo modo di cantare mi sembrava perfetto per quella canzone”, racconta Bugo alla Bignardi tornando indietro con il pensiero al momento in cui il cantautore ha preso in considerazione la possibilità di candidarsi all’ambita kermesse con il collega. Non è dato, però, sapere se – come ribadito più volte da Morgan – il direttore artistico del Festival, Amadeus, avrebbe accolto il brano di Bugo anche senza la presenza di Marco Castoldi: “Questo non lo so” – fa notare Bugo – “bisognerebbe chiedere e lui [Amadeus, ndr] ”. E a chi, Bignardi inclusa, gli fa notare che avrebbe dovuto mettere in conto la possibilità che si verificassero degli imprevisti coinvolgendo Morgan Bugo risponde semplicemente: “Per me l’amicizia è un valore, lui lo ritengo una persona molto in gamba dal punto di vista artistico”. Dopo aver specificato: “Io non ce l’ho neanche veramente con lui, però credo che lui dovrebbe fare un po’ più pace con se stesso, non certo con me”. Se dunque Bugatti poteva immaginare che coinvolgere il collega brianzolo nel progetto lo avrebbe esposto a un possibile exploit di Morgan assicura però che una conclusione come quella avvenuta non l’aveva proprio prevista: “Faccio fatica a parlarne perché si possono anche avere degli screzi forti, ma arrivare a una roba del genere… Mi turba”. Ma, conclude Bugo, “sono una persona propositiva”.

Oggi è stato messo all’asta su eBay il foglio con il testo modificato di “Sincero”, quello dunque che Morgan ha intonato sul palco dell’Ariston venerdì 7 febbraio e in reazione al quale Bugo si è allontanato. Nel momento in cui stiamo scrivendo le offerte pervenute sono 164 e la cifra più alta offerta è di 3009,00 euro.