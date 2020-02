James Bond, a marzo la colonna sonora di Hans Zimmer di 'No Time to Die'

La colonna sonora del nuovo film della saga 007, “No Time to Die”, della quale nel mondo della musica si è per la verità parlato soprattutto per la presenza di Billie Eilish, sarà pubblicata, via Dacca Records, il prossimo 27 marzo. Come noto, la musica di “No Time to Die”, diretto da Cary Joji Fukunaga, è stata composta da Hans Zimmer, che ha preso il posto di Dan Romer dopo che l’artista ha abbandonato la pellicola nel novembre 2019 per divergenze creative. Il compositore e produttore tedesco, già dietro alla musica di film come, tra gli altri, “Interstellar”, “Inception” e “Dunkirk”, non è però il solo ad essersi dedicato alla colonna sonora della pellicola di spionaggio – nei cinema italiani dall’8 aprile - con Daniel Craig come protagonista: a Zimmer si sono aggiunti, con i loro contributi, Billie Eilish e il fratello Fianneas O’ Connell, Johnny Marr e il produttore Steve Mazzaro. Proprio ieri, in occasione dei BRIT Awards, i quattro musicisti – Zimmer nella veste di direttore d’orchestra - hanno proposto per la prima volta dal vivo il brano “No Time to Die”, diffuso per la prima volta venerdì scorso: potete ascoltarli qui.

Hans Zimmer, classe 1957, è impegnato in un fitto tour che lo porterà anche in Italia: le tappe nella Penisola del compositore si terranno a Bologna, il 17 marzo, e a Milano, il giorno successivo.