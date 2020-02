Achille Lauro alla Milano Fashion Week: foto

L’universo artistico di Achille Lauro è in espansione. Nominato solamente ieri Direttore Creativo di Elektra il rapper romano oggi ha presenziato alla Milano Music Week, dove nel backstage di Gucci, insieme al socio Boss Doms, è stato immortalato in alcuni scatti. La presenza di Lauro De Marinis alla tradizionale Settimana della Moda meneghina è probabilmente dovuta alla collaborazione tra l’artista e lo stilista Alessandro Michele, che si è occupato degli abiti Gucci che Achille Lauro ha indossato nel corso delle sue esibizioni a Sanremo 2020, dove l’artista ha cambiato capo ogni sera, citando attraverso i tessuti “San Francesco” di Giotto, la Marchesa Luisa Casati, la Regina Elisabetta I e David Bowie. Per la Milano Fashion Week la voce di "Rolls Royce" ha scelto un abito più sobrio, verde, con camicia azzurra e occhiali da sole. Ecco alcune immagini diffuse dai fan sui social:

Achille Lauro ha preso parte, per la seconda volta nella sua carriera, al Festival di Sanremo - alla sua settantesima edizione - con il brano “Me ne frego”, che è anche l’ultimo singolo del rapper, pubblicato dopo “Carillon”. Dal punto di vista discografico Lauro è invece fermo a “1969”, il suo quinto album in studio, uscito lo scorso anno.