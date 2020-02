Concerti, Machine Gun Kelly: una data a luglio

Torna a esibirsi dal vivo in Italia, dopo il live dello scorso mese di settembre al Fabrique di Milano, Machine Gun Kelly, che calcherà il palco del Sequoie Music Park di Bologna il primo luglio prossimo. I biglietti per il concerto del rapper di Cleveland, al secolo Richard Colson Baker, saranno disponibili, al costo di € 30,00 + diritti di prevendita (posto unico) su TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati dalle ore 11:00 di venerdì 21 febbraio 2020.

MGK ha dato alle stampe il suo ultimo capitolo discografico, “Hotel Diablo”, lo scorso anno. Il rapper statunitense ha annunciato la pubblicazione del uso ideale seguito, “Tickets to My Downfall”, entro quest’anno, senza rendere noti ulteriori dettagli sulle tempistiche. L’artista, che a molti si è fatto conoscere vestendo i panni di Tommy Lee nel biopic dedicato ai Mötley Crüe “The Dirt”, ha però fatto sapere che nell’album sarà coinvolto anche il batterista dei Blink-182 Travis Barker.