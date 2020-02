Beatles: la Apple vince una causa da 77 milioni di dollari

Un tribunale della Florida ha emesso una sentenza che impone a 77 imputati - nessuno dei quali si è presentato in tribunale del corso dell'ultima udienza prevista dal dibattimento - di versare un milione di dollari a testa alla Apple Corps, società fondata dai Beatles nel 1968 che ancora cura gli interessi commerciali legati all'eredità dei Fab Four: l'accusa - poi accolta dal giudice americano - sosteneva che attraverso la messa in commercio non autorizzata di prodotti recanti i marchi "Beatles", "The Beatles" e "Yellow Submarine gli imputati riuscissero a godere di ingenti guadagni causando un "danno irreparabile" ai legittimi titolari dei diritti.

La lotta senza quartiere alla contraffazione del merchandise sarebbe da inquadrare in una precisa strategia commerciale adottata dalla Apple, che per massimizzare i profitti extra discografici alla fine dello scorso anno aveva siglato un accordo con la controllata di Sony Music Thread Shop per la creazione e la commercializzazione del merchandise legato al gruppo proprio in nordamerica.