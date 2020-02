Mark Lanegan, esce a maggio il nuovo album 'Straight Songs Of Sorrow'. Ascolta

Si intitola "Straight Songs Of Sorrow" e verrà pubblicato il prossimo 8 maggio il nuovo album del già frontman degli Screaming Trees Mark Lanegan: il disco, che segue quello - "Somebody’s Knocking" - pubblicato lo scorso anno, è stato prodotto da Alain Johannes, e realizzato con il contributo di una pattuglia di ospiti d'eccezione come il leader degli Afghan Whigs Greg Dulli, la mente dei Dirty Three ora Bad Seed a tempo pieno al fianco di Nick Cave Warren Ellis, il partner di John Bonham nella seziona ritmica dei Led Zeppelin John Paul Jones, il cantautore britannico Ed Harcourt, l'elemento della leggendaria trip-hop band dei Portishead Adrian Utley e Mark Morton, chitarrista dei Lamb of God.

Il disco è stato anticipato da primo estratto "Skeleton Key", già reso disponibile in streaming gratuito in Rete:

Come spiegato dallo stesso Lanegan in una nota, i brani inclusi in questo nuovo album sono stati ispirati all'artista dal lavoro alla sua autobiografia, "Sings Backwards And Weep", il cui arrivo sui mercati anglofoni è atteso per il prossimo 28 aprile:

"Scrivendo questo libro, non sono arrivato alla catarsi. Tutto ciò che ho ottenuto è stato un vaso di Pandora pieno di dolore e miseria. Sono entrato e mi sono ricordato la merda che ho messo via 20 anni fa. Ma ho iniziato a scrivere questo album nel momento in cui ho chiuso e ho capito che c’erano sentimenti profondi, perché erano tutti collegati ai ricordi di questo libro. E' stato un sollievo tornare all’improvviso alla musica. Poi ho capito che era il regalo del libro: questi brani. Sono davvero orgoglioso di questo album" Ecco, di seguito, la tracklist di "Straight Songs Of Sorrow":

1. I Wouldn't Want To Say

2. Apples From A Tree

3. This Game Of Love

4. Ketamine

5. Bleed All Over

6. Churchbells, Ghosts

7. Internal Hourglass Discussion

8. Stockholm City Blues

9. Skeleton Key

10. Daylight In The Nocturnal House

11. Ballad of the Dying Rover

12. Hanging On (For DRC)

14. At Zero Below

15. Eden Lost And Found