Morgan, promessa rispettata: all'asta il foglio con il testo di 'Sincero'

Lo aveva promesso e lo ha fatto: Morgan ha messo all'asta il foglio con il testo riscritto di "Sincero", quello con i versi che hanno causato l'uscita di scena di Bugo e la conseguente esclusione della coppia dal Festival di Sanremo 2020. L'ex giudice di "X Factor" ha reso disponibile su eBay il foglio con le scritte. L'asta resterà aperta per tre giorni (chiuderà il prossimo 22 febbraio). Al momento - dopo circa un'ora dall'apertura dell'asta - sono quasi 100 le offerte presentate e quella più alta è di 1.000 euro. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza, fa sapere Morgan sui suoi canali social.

"Le brutte intenzioni la maleducazione / la tua brutta figura di ieri sera...": i versi cantati da Morgan, indirizzati a Bugo, sono diventati ormai un cult, oggetto di meme e parodie sui social (e il video ufficiale della lite ha superato quota 13 milioni di visualizzazioni su YouTube). Qualcuno ha pensato bene anche di stamparli su alcune magliette e di metterle in vendita.

Nel frattempo, Bugo ha annunciato che questa sera sarà ospite di "L'assedio", il programma condotto da Daria Bignardi su La7, e sicuramente non mancherà di parlare ancora una volta della lite che ha animato le ultime ore del Festival di Sanremo e della quale si continua ancora oggi a discutere.