The Weeknd con il volto insanguinato sulla copertina di 'After hours'

Sulla copertina del suo nuovo album The Weeknd ha il volto ricoperto di sangue. Per la cover dell'ideale seguito di "Starboy", uscito nel 2016 e seguito due anni fa dall'Ep "My dear melancholy", il cantante canadese salito alla ribalta a livello internazionale nel 2015 con il singolo "Can't feel my face", ha scelto un'immagine d'impatto.

"After hours", questo il titolo del disco, uscirà il prossimo 20 marzo e insieme all'annuncio dell'album The Weeknd ha pubblicato la title track, caratterizzata da toni e atmosfere più oscure rispetto alle sue precedenti produzioni:Tra l'uscita dell'Ep "My dear melancholy" e il nuovo album "After hours" The Weeknd non è certo rimasto a girarsi i pollici: nel 2019 ha collaborato con il dj francese Gesaffelstein a "Lost in fire" e con SZA e Travis Scott a "Power is power". Insieme allo stesso Travis Scott ha inciso un duetto su "Wake up", brano contenuto all'interno dell'ultimo album del rapper, "Astroworld", uscito l'anno scorso.