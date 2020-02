Bugo dopo Sanremo 2020: 'Morgan? Non voglio sentirlo né ringraziarlo. Il suo un meme ridicolo'

In una lunga intervista video al Corriere della Sera, Cristian Bugatti è tornato sull'incidente che l'ha visto protagonista, sul palco di Sanremo 2020, insieme a Morgan. Dopo aver parlato della sua quotidianità - l'artista, originario della provincia di Novara, dopo una lunga permanenza a Milano e un breve soggiorno in India risiede ora con la famiglia a Roma, "dove non è difficile trovare qualcuno con cui giocare a calcetto, a differenza di Milano", e di politica, argomento dal quale la voce di "Vorrei avere un Dio" si è sempre tenuto a distanza di sicurezza ("Le sardine? Non le appoggio né le critico. Però riconosco che in Italia siano una cosa unica. Salvini? A suo modo ha creato un genere televisivo: è più in televisione che in politica") - Bugo e tornato a commentare il suo litigio con il già leader dei Bluvertigo.

Sull'eventualità che i due tornino a collaborare, Bugatti è stato piuttosto categorico:

"Con Morgan non ci siamo più sentiti [dopo il litigio sul palco a Sanremo]. E non intendo farlo. Non l'ho perdonato. Non devo dire grazie a Morgan per niente [di quello che è successo dopo Sanremo]. Bugo e Morgan sono stati due mondi forti che in un determinato momento, per un insieme di fattori, si sono scontrati"

Sul clamore suscitato dall'incidente e su come abbia contribuito alla percezione dei due protagonisti presso la platea generalista, Bugo si è espresso così:

"[La strofa di 'Sincero' riscritta da Morgan] è un meme ridicolo. '...rimetti in ordine tutte le cose, non lamentarti, non provare invidia': questa è la solarità, questo è Bugo. L'altro è Morgan: ognuno scelga se vuole stare dalla parte del bene o del male"

Nei giorni scorsi Morgan ha rilasciato parecchie dichiarazioni relative alla sua partecipazione alla settantesima edizione del Festival della Canzone Italiana: il cantante e polistrumentista brianzolo, prima di aver definito "estenuanti" i due mesi passati a preparare la partecipazione a Sanremo insieme a Bugo e al suo staff, aveva consegnato alle cronache durissime esternazioni relative al suo ex partner artistico, con il quale ha chiaramente espresso l'intenzione di non voler tornare a collaborare.