Le prime 10 canzoni italiane da classifica: al primo posto “I bambini fanno oh” di Povia

La canzone fu selezionata per il Festival di Sanremo del 2005, ma in seguito fu esclusa dalla manifestazione per aver violato la regola che impedisce di diffonderla pubblicamente prima della gara. Nonostante l’esclusione Povia fu comunque invitato al Festival per eseguire la sua canzone, anche in virtù del fatto che la traccia fu scelta come colonna sonora per una campagna di beneficenza a favore dei bambini del Darfur.

Il successo del brano fu strepitoso e lo portò a raggiungere la vetta della classifica italiana per 20 settimane, di cui 19 consecutive, dominando incontrastato anche in radio e diventando un tormentone assoluto.

Il cantante donò anche una parte dei diritti d’autore del brano a favore dell’iniziativa per il Darfur, contribuendo alla realizzazione di un ospedale per i bambini assieme al suo scopritore e mentore Paolo Bonolis.

Il brano verrà inserito nell’album EVVIVA I PAZZI... CHE HANNO CAPITO COS’È L’AMORE, titolo che riprende curiosamente una frase di “I bambini fanno oh”: altri singoli verranno lanciati, quali ad esempio “Fiori”, “Chi ha peccato” e “Non è il momento”, ma nessuno di essi replicherà il successo della prima canzone.

Il testo della canzone è molto semplice e volutamente naif: attraverso una serie di esempi Povia descrive la sorpresa, la curiosità e la felicita dei bambini mentre esplorano e scoprono la vita man mano che crescono e fanno esperienze nuove. Emerge anche il contrasto tra i bambini e gli adulti, i quali invece non si meravigliano più di nulla e danno tutto per scontato, e alla fine il cantante si augura di riuscire anch’egli a fare oh come quando era bambino.

Il successo della canzone è stato tale da superare anche i confini italiani, arrivando fino in Germania e soprattutto in Spagna, dove “I bambini fanno oh” è stata addirittura tradotta; inoltre la canzone è stata utilizzata come colonna sonora di uno spot dell’emittente Telecinco, per sensibilizzare l’opinione pubblica sul diritto dei bambini di vivere la propria infanzia e contro lo sfruttamento e l’abuso.

Da segnalare infine che nel 2006 il successo di Povia sulla falsariga naif di “I bambini fanno oh” proseguirà con la canzone “Vorrei avere il becco”, vincitrice a sorpresa del Festival di Sanremo, e con il nuovo album I BAMBINI FANNO OH... LA STORIA CONTINUA, contenente tutti i brani del disco precedente e alcuni inediti come “Zanzare”, “Barbalunga”, “Irrequieta” e “T’insegnero”̀.

