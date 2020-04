Le prime 10 canzoni italiane da classifica: “Il mio nome è mai più” di Jova-Liga-Pelù

Il testo che segue è tratto dal libro "Mezzo secolo di ritornelli" di Stefano Cilio.

La canzone nasce come singolo di beneficenza dalla collaborazione tra Luciano Ligabue, Jovanotti e Piero Pelù, che danno vita a un progetto chiamato Jova-Liga-Pelù. Lo scopo della canzone è quello di raccogliere fondi a favore di Emergency, per la sue campagne in Afghanistan, Cambogia, Sierra Leone e nei paesi dell’ex Jugoslavia.

Mentre Jovanotti e Ligabue hanno registrato assieme la loro parte vocale come un vero e proprio duetto, la voce di Pelù è stata registrata in un secondo tempo e sovrapposta in studio; per ascoltare la prima performance che abbia visto coinvolti contemporaneamente tutti e tre bisognerà attendere fino al 2005, in occasione del concerto “Live 8”, tenutosi nello stesso momento a Roma e nelle altre nazioni aderenti al G8. Anche nel 2012 i tre si sono riuniti sul palco di “Italia Loves Emilia”, replicando l’esecuzione del brano a sette anni di distanza dalla prima volta e a tredici dall’uscita del singolo.

La canzone è una denuncia generale nei confronti delle guerre, a partire da quella nel Kosovo: all’interno del disco è infatti presente una mappa del mondo con indicate le oltre cinquanta guerre in corso nel 1999 e le zone a rischio bellico. Il grande successo commerciale lo piazza al primo posto dei dischi più venduti in quell’anno, ma è da notare come il solo Pelù la inserirà all’interno di un suo album, ovvero PRESENTE del 2005.

Il testo della canzone parla della pace come unica vittoria e solo gesto che darà senso alla vita, denunciando in modo netto l’odio tra i popoli e la disillusione di chi si arruola per fare del bene e invece si ritrova a uccidere innocenti in nome della guerra.

Il videoclip della canzone è firmato da Gabriele Salvatores e alterna sequenze dei tre artisti in primo piano a immagini di guerra, come palazzi che crollano, persone ferite o aerei che sganciano missili e bombe.

Sul retro del singolo viene pubblicata una frase congiunta dei tre artisti, che spiega molto bene il senso di “Il mio nome è mai piu”̀: “A pochi mesi dal giro di millennio la nostra cosiddetta società civile conta al proprio interno 51 guerre in corso. Allo stesso tempo essere contro la guerra (qualsiasi guerra) sembra voler dire assumere una posizione politica. Be’, vogliamo essere liberi di sentirci oltre qualsiasi posizione del genere affermando che, per noi, non ci sarà mai un motivo valido per nessuna guerra”.

Questa scheda è tratta da “Mezzo secolo di ritornelli – Le canzoni più presenti nelle classifiche di vendita italiane”, di Stefano Cilio, Arcana Edizioni, per gentile concessione dell’editore.(C) Lit edizioni di Pietro D'Amore s.a.s.

Nota: l’autore del libro ha deciso di inserire in un sistema tutte le classifiche settimanali di vendita dei dischi in Italia uscite in sessant’anni, scegliendo solo le prime dieci posizioni per un criterio di omogeneità.

Una volta raccolti tutti i dati, per ciascuna delle 3.131 classifiche settimanali è stato assegnato dalla prima alla decima posizione un punteggio decrescente (ponderato sulla base della media delle vendite nel nostro paese). Ciascuna canzone entrata anche solo per una settimana al numero dieci ha così ottenuto un punteggio relativo alla propria presenza, e una volta stabilita la graduatoria complessiva dei 4.134 brani considerati, di cui 757 sono arrivati al numero uno, le canzoni con il punteggio totale più alto sono andate a formare una sorta di classifica delle classifiche.