Eurovision 2020: Erika Vikman in lizza con una canzone su Cicciolina per rappresentare la Finlandia

Con la finale di Uuden Musiikin Kilpailu, che si svolgerà il prossimo 7 marzo, si scoprirà chi sarà l’artista che volerà a Rotterdam per rappresentare la Finlandia all’Eurovision Song Contest 2020. Tra gli artisti che gareggiano alla nona edizione della competizione finlandese per prendere parte all’Eurovision Song Contest - dove Diodato, primo classificato alla 70esima edizione del Festival di Sanremo con la sua "Fai rumore”, rappresenterà l’Italia - oltre a Tika, Aksel Kankaanranta, F3M, Sansa e Catharina Zühlke c’è anche Erika Vikman. La 26enne cantante, originaria della città finlandese di Tampere, concorre a Uuden Musiikin Kilpailu con la canzone intitolata “Cicciolina”, dedicata appunto a Elena Anna Staller (nota come Ilona Staller o con lo pseudonimo di Cicciolina).

Erika Vikman, riporta Eurovision IN, parlando della sua canzone sull'ex attrice pornografica, nonché ex parlamentare del Partito Radicale, ha raccontato: “Ho visto il documentario sulla vita di Cicciolina e mi sono sentita ispirata da quanto sia stata un personaggio all’avanguardia nell’Italia conservatrice e cattolica di quegli anni. Cicciolina ha mostrato con coraggio quello che voleva.”

Ecco il brano di Vikman, cantato in finlandese (qui è disponibile la traduzione in italiano del testo):