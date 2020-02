Universal: lanciata una nuova app per artisti ed editori

Universal Music Publishing Group, la divisione editoriale della major guiata da Lucian Grainge, ha reso disponibile agli autori del repertorio che amministra UMPG Window, app operativa su sistemi Android e iOs che permette di monitorare in tempo reale, a livello globale, i guadagni, i flussi di provenienza degli stessi e analitiche relative allo sfruttamento delle opere suddivisi per formati e settori: tra le altre funzioni sono presenti anche quelle per permettono di suddividere gli introiti a seconda dei titoli che li hanno generati, le analisi ristrette a precisi periodi contabili, i dettagli in base al territorio, ai fornitore di servizi digitali e altro.

L'aspetto più interessante per i fruitori del nuovo servizio è però quello che permette agli autori Universal di ottenere anticipi a costo zero sulle revenue generate dal proprio catalogo, basati sia sulle stime delle entrate riferite al periodo corrente sia a quelle maturate su scala internazionale.

"Nel progettare e sviluppare UMPG Window, il nostro team ha lavorato a stretto contatto con i nostri cantautori e clienti per capire meglio cosa desideravano da un'app operativa a livello mondiale e completamente trasparente", ha spiegato John Reston, Executive Vice President di UMPG: "Questo tipo di collaborazione riflette il nostro modo di lavorare: gli autori e gli editori sono partner in tutto ciò che facciamo. Continueremo sempre a innovare per migliorare la vita dei nostri artisti e supportare le loro canzoni, ed è per questo che UMPG non smetterà di alzare il livello degli standard dell'industria discografica".

Secondo le più recenti stime riferite al 2019, la società di edizioni diretta da Jody Gerson nel corso del solo anno passato ha generato guadagni per poco più di un miliardo di euro.