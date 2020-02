Roger Waters e Eric Clapton suonano insieme al concerto-tributo a Ginger Baker. Video

Duetto speciale sul palco del concerto-tributo a Ginger Baker organizzato la scorsa domenica da Eric Clapton all'Eventim Apollo Hammersmith di Londra, al quale hanno partecipato Nile Rodgers, Ron Wood, Steve Winwood, Paul Carrack e il figlio di Baker, Kofi. Ad un certo punto dello show Slowhand ha condiviso il palco nientemeno che con Roger Waters: insieme all'ex Pink Floyd Clapton ha suonato "Sunshine of your love", successo dei Cream datato 1967, contenuto nell'album "Disraeli gears".

Il duetto tra Eric Clapton e Roger Waters è stato uno dei momenti clou della serata, insieme all'esibizione dello stesso Waters su "White room" e "Strange brew", a quella di Rodgers e Carrack su "I feel free" e quella di Ronnie Wood insieme al batterista Henry Spinetti su "Badge".