Amici 2020: il serale al via venerdì 28 febbraio

Entra nel vivo la diciannovesima edizione di "Amici", il talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. La fase serale del programma partirà venerdì 28 febbraio: cambia dunque giorno di programmazione, dopo che le ultime edizioni era andato in onda il sabato sera. Ben poco si sa su quello che sarà lo show e il meccanismo della gara, se non che - almeno per il momento - sono sette gli allievi che hanno superato gli esami e conquistato un posto per il serale e che sono ancora disponibili tre posti, per un totale di dieci concorrenti.

Al serale gareggeranno le cantanti Nyv (che nel 2018 fu esclusa da Sanremo Giovani), Gaia Gozzi (seconda classificata a "X Factor" nel 2016), Giulia Molino e i ballerini Valentin Dumitru, Nicolai Gorodiskii, Javier Rojas e Talisa Ravagnani. Gli altri tre posti disponibili per il serale se li contenderanno nell'ultima puntata del pomeridiano, in onda questo sabato, 22 febbraio, i cantanti Francesco Bertoli, Jacopo Ottonello, Martina Beltrami, Stefano Farinetti e il ballerino Matteo Cogliandro.

Non è dato sapere, al momento, se per il serale di Amici 19 tornerà la tradizionale sfida a squadre, la bianca e la blu, che ha caratterizzato le varie edizioni del talent, che nel corso degli anni ha lanciato - come ricorda lo spot in onda in questi giorni in tv - star del pop italiano come Alessandra Amoroso, Emma Marrone, i Kolors, Irama, Alberto Urso (vincitore dell'ultima edizione, visto recentemente anche sul palco dell'Ariston, in gara tra i big del Festival di Sanremo 2020 insieme alla seconda classificata Giordana Angi). Le novità legate alla diciannovesima edizione del serale saranno svelate durante la conferenza stampa che si terrà due giorni prima dell'inizio del programma, mercoledì 26 febbraio.