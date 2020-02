Mr. Bungle (Mike Patton), durante un live un fan sparge le ceneri di un amico

Lo scorso 11 febbraio è andato in scena al Brooklyn Steel di New York un concerto della formazione guidata dal leader dei Faith No More - impegnata nel tour della reunion dei Mr. Bungle, che ha preso il via lo scorso 5 febbraio a Los Angeles - e un fan ha deciso di spargere le ceneri di un amico, chiamato Dakota Young, durante lo show.

Come si nota dai video pubblicati sui social, le ceneri erano avvolte in un paio di boxer che è stato lanciato in direzione del palco dagli amici di Young il quale, come riporta Alan Cross sul suo blog "A journal of musical things", aveva acquistato il biglietto per assistere al live di Mike Patton e soci prima della sua morte avvenuta all’inizio di quest’anno.

Watch a Mr. Bungle fan throw his dead friend’s ashes (wrapped in a pair of his underwear) up on stage during the band’s show, as fitting a final resting place as we can imagine. R.I.P. Dakota Young. pic.twitter.com/ePY4BJupI4 — MetalSucks (@metalsucks) February 17, 2020

See also my video at 0:04 @MrBungle Summer Breeze pic.twitter.com/6dD3N9l2cb — okki 🏴👽🍄🧻🛠 (@okkioo) February 17, 2020

Mike Patton ha fondato i Mr. Bungle nel 1985 insieme ai compagni di scuola Trevor Dunn e Trey Spruance. Nel corso della loro carriera Patton e soci hanno pubblicato tre dischi: dopo l'eponimo album di debutto del 1991, hanno dato alle stampe "Disco Volante" nel 1995 e poi "California" nel 1999. La band capitanata dal frontman dei Faith No More, assente dalle scene dal 2000, ha annunciato di tornare in attività lo scorso mese di agosto.